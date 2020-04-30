toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Головні новини футболу 29 квітня: молоді зірки Динамо на радарі італійських клубів, Коваленко рветься в Європу

30 квітня 07:00 415 Читать на русском
Головні новини футболу 29 квітня: молоді зірки Динамо на радарі італійських клубів, Коваленко рветься в Європу
Головні новини футболу 29 квітня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 квітня.

Україна

Віталій Миколенко став однією з головних цілей Мілана на заміну топ-захиснику. Молодою зіркою Динамо зацікавлений не лише Мілан. Денис Попов також перебуває під прицілом клубів Серії А – агенти розпочали роботу.

Віктор Коваленко відмовився від пропозиції Шахтаря і хоче в Європу – українець має варіанти в Італії та АПЛ. Дві бразильські зірки "гірників" все ще можуть опинитися в Ромі – Паулу Фонсека сподівається на літнє підсилення.

Шахтар висунув несподіваного кандидата на посаду президента УПЛ. УАФ розповіла про плани щодо відновлення чемпіонату.

Європа

Ла Ліга може відновитися на початку червня – новий план виходу Іспанії з карантину. А от Італія роздумує над кінцем сезону – Серія А може взяти приклад з Франції та Нідерландів. Макрон тисне на сусідні країни з метою дострокового завершення сезону. Відновлення Бундесліги під загрозою – у Німеччині знову фіксують спалах коронавірусу.

Неймар в Барселону: екс-наставник ПСЖ сподівається на повернення бразильця в Іспанію. Інтер озвучив Барсі свої вимоги щодо трансферу Лаутаро – чемпіон світу може стати розмінною монетою. Дибала вчетверте здав позитивний тест на коронавірус – форвард Ювентуса хворіє більше місяця. Нові власники Ньюкасла визначилися з пріоритетним кандидатом на посаду нового тренера.

Наші за кордоном

Юрій Вернидуб створив божевільний камбек, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі – 4 голи за 16 хвилин після заміни Артема Мілевського. Українське дербі вийшло прекрасним.

Українець феєрить грою за Ювентус, працює з Роналду, але обирає іншу збірну – Україна ризикує втратити талант.

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
2593
Теги
Світ Дайджест
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
49
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук