Відбувся перший півфінал Ліги чемпіонів 2024/25. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 29 квітня.

Україна

Жирона може визволити Довбика з Італії. Рома визначилася з ціною за українця.

Лунін став жертвою агресії Беллінгема – відео емоцій хавбека Реала після поразки у фіналі Кубка Іспанії.

Фінал Кубка України 2024/25: став відомий час початку матчу Шахтар – Динамо.

Лунін може залишити Реал влітку – агент вже зустрічався з керівництвом, відомий найактивніший претендент.

"Давали 15 мільйонів, але встановили цінник у 25": гравець Динамо розповів про не реалізований перехід до Болоньї.

Світ

ПСЖ втримав мінімальну перемогу над Арсеналом у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Команда Луїса Енріке на диво впевнено відіграла в Лондоні. Олександр Зінченко просидів у запасі всю гру.

Реал продовжить контракт з Куртуа, поставивши під сумнів долю Луніна – мадридці зрадили принципи заради бельгійця.

Рюдігер і Васкес дізналися терміни дискваліфікації – з червоною карткою Беллінгема не все так просто.

Крім санкцій, Реал масово втрачає гравців і через нові травми.

"Думав, Раньєрі зменшить оберти": Довбик і Ко зачарували найкращого тренера Італії, шанси Інтера й Барси на фінал ЛЧ.

Реал остаточно розчарувався у топ-гравцю. Мадридці готуються до відходу першої зірки.

Легенда збірної Франції зганьбився гірше за Тотті – він прийняв пропозицію зіграти на Росії.

Реал обрав тимчасову заміну Анчелотті – він вже вигравав з мадридцями трофей.

В Іспанії протестують проти Роналдо – уболівальники закидають поле матчу з Барселоною фальшивими купюрами.