"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 грудня 2022 року. Смерть Пеле, арешт Жеваго, призначення в Інгульці.

Король відійшов у вічність

Пеле помер. Король футболу роками боровся зі страшною хворобою. Бразилець тривалий час лікувався від хвороби нирок. Проте справжнім ударом став рак товстої кишки. У 2022 році виявили нові пухлини – в легенях, кишківнику та печінці.

Шевченко – про смерть Пеле: "Твій спадок завжди пам'ятатимуть". До вшанування легенди долучилися Кріштіану й Лео. "Спочивай з миром": Роналду та Мессі по-різному вшанували легендарного Пеле. Португалець зазначив, що "одного лише "прощавай" вічному королю Пеле ніколи не буде достатньо, щоб висловити той біль, який охоплює весь світ футболу в цю хвилину". Аргентинець був стриманішим.

Сім'я Пеле попросила Сантос вилучити 10-й номер з обігу. А ось думки керівництва розділились. Меркантильні міркування заважають це зробити, адже №10 залишається справжнім брендом.

Україна

Жеваго попався через сумнівний "ритуал". Журналіст розкрив подоробиці затримання власника полтавського клубу. Бюджет Ворскли скоротиться майже удвічі. Арешт мільярдера поховав амбіції полтавців. Жеваго взяли під екстрадиційний арешт у Франції.

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Світ

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