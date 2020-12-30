Головні новини футболу 29 грудня: новий тренер для Ярмоленка, Челсі здолав Арсенал, рекордсмен ЛЧ перейшов у Борусію Д

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 грудня.

Англія

Челсі переміг Арсенал у дербі завдяки двом голам на останніх хвилинах поєдинку. Голкіпер "канонірів" припустився жахливої помилки, яка призвела до пропущеного м'яча, а екс-лідер Шахтаря став одним із найкращих у матчі.

Манчестер Сіті здолав Шеффілд Юнайтед у важкому поєдинку. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та провів на полі всі 90 хвилин.

Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон та продовжує феноменальну ходу до чемпіонства. У 19-ти зіграних матчах команда Клоппа лише одного разу втратила очки.

Андрій Ярмоленко отримав нового тренера. Девід Мойєс офіційно повернувся у Вест Хем, з яким вже працював у сезоні 2017/18. Шотландець змінив Мануеля Пеллегріні, який був відправлений у відставку через незадовільні результати.

Трансфери

Борусія Д підписала Ерлінга Холанда. Зальцбург отримав за 19-річного нападника скромні 20 млн євро. Зауважимо, що 19-річний норвежець увійшов в історію Ліги чемпіонів, забивши 3 голи у першому ж своєму матчі в турнірі. Всього в активі Холанда 8 голів у груповому турнірі ЛЧ.

Динамо цікавиться форвардом збірної Словенії та готове заплатити кругленьку суму за нападника Слована. Втім, як зазначають ЗМІ, наближені до київського клубу, спочатку Динамо хоче продати кількох гравців, а тоді вже вестиме перемовини щодо потенційних новачків.

Легендарний екс-півзахисник Барселони Андрес Іньєста отримав 3 варіанти продовження кар'єри. Іспанець з 2018 року виступає у Японії у складі місцевого Віссел Кобе.

Інші головні події

Рейнджерс переміг Селтік в Олд Фірм Дербі. Підопічні Стівена Джеррарда вперше за 9 років обіграли свого принципового суперника на виїзді.

Форвард збірної України Роман Яремчук розкрив причину відходу з Динамо влітку 2017-го. За його словами, він міг продовжити кар'єру в чемпіонаті України, але вирішив перебратися в Європу.

Олександр Гладкий забив черговий гол у Туреччині та допоміг своїй команді здобути перемогу.

"Футбол 24" склав рейтинг найгучніших тренерських відставок у 2019 році.