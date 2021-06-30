Головні новини футболу 29 червня: Україна прорвалася у чвертьфінал Євро-2020, Англія вибила збірну Німеччини
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 червня.
Швеція – Україна
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи Україна драматично дотиснула Швецію в овертаймі – відео голів та огляд історичного поєдинку.
Олександр Зінченко встановив віковий рекорд збірної України на Євро та не зміг стримати сліз, даючи коментар дружині.
Андрій Шевченко підсумував перемогу над Швецією: нова роль Зінченка, жахлива травма Бєсєдіна і думки перед чвертьфіналом Євро. Тим часом Андрій Ярмоленко зрівнявся з Шевченком за результативністю на чемпіонатах Європи та світу.
Євро-2020
На Вемблі Англія переграла Німеччину та вийшла до чвертьфіналу турніру – відео голів та огляд матчу 1/8 фіналу.
Французька федерація визначилася з долею Дешама після жахливого виступу на Євро-2020. Натомість Нідерланди оголосили про відхід де Бура після вильоту з чемпіонату.
Кіліан Мбаппе підвів Францію і наблизив Зідана до нової роботи – як провалився головний фаворит турніру. Євро-2020: визначились усі пари 1/4 фіналу турніру – Україна отримала топ-суперника.
Інші топ-події
Ветеран Фернандінью офіційно підписав новий контракт з Манчестер Сіті. Іспанська Барселона попрощалась з київським дебютантом – він працевлаштувався у Франції.
Луганська Зоря оголосила про трансфер бразильця. Натомість Дентінью визначився зі своїм майбутнім у Шахтарі.