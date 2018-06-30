Головні новини футболу 29 червня: Бойко став повноправним гравцем Динамо, усі футболісти ЧС-2018 пройшли допінг-тест

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 червня.

ЧС-2018

На чемпіонаті світу-2018 був день відпочинку перед плей-офф. "Футбол 24" встиг підбити підсумки групового етапу та анонсувати головні події, які чекають на нас в 1/8 фіналу турніру.

Букмекери ж визначили фаворитів матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Окрім цього, фахівці контор оцінили шанси кожної збірної, яка продовжує боротьбу на турнірі.

Також британське видання склало символічну збірну найгірших гравців ЧС-2018 за підсумками групового етапу. Туди увійшли топ-футболісти, чиї команди продовжують боротись за титул на турнірі.

Додамо, що у ФІФА заявили, що кожен гравець на Мундіалі успішно пройшов допінг-тест.

Україна

Денис Бойко підписав довгостроковий контракт з Динамо. Український клуб викупив гравця у Бешикташа. До слова, інший голкіпер киян, Максим Коваль, шукає для себе новий клуб. Чинний віце-чемпіон України відправився на збори в Австрію з 28 футболістами. Захисник Папа Гуйє і нападник Максим Дегтярьов перебувають в команді на перегляді.

Трабзонспор зацікавився одразу двома молодими футболістами Динамо. Скаути турецького клубу відзначили сильну гру Миколи Шапаренка та Володимира Шепелєва.

ФК Львів припинив співпрацю з в.о. головного тренера Андрієм Демченком. Наразі ведуться пошуки нового головного тренера. Раніше повідомлялося, що ним може стати колишній наставник Вереса Володимир Мазяр.

Світ

Бундесліга офіційно оголосила календар на сезон 2018/19. Рурське дербі між Борусією Д та Шальке з Гельзенкірхена відбудеться у 14-му турі (7-9 грудня). Нагадаємо, що кольори "джмелів" із Дортмунда захищає Андрій Ярмоленко, а за "кобальтових" грає Євген Коноплянка.

Барселона погодилась продати голкіпера Яспера Сіллессена за 30 млн євро. Голландець має пропозиції від кількох клубів АПЛ.

Головна зірка збірної Росії Олександр Головін повинен перейти у Челсі після чемпіонату світу-2018.