Головні новини футболу 29 березня: Ребров досі хоче в збірну України, ультиматум Мілана, одкровення Циганкова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 березня.
Україна
Сергій Ребров обурився через інсайд щодо його відмови збірній України. Легенда Динамо знайшов рецепт подолання кризи в команді Луческу. Олег Данченко незабаром повернеться до тренувань – лідер Зорі взимку пережив клінічну смерть.
Європа
Мілан висунув ультиматум головній зірці – три сценарії та дедлайн гравцю з претензіями на шмат грошей від Ліги чемпіонів. Ерлінг Холанд став фігурантом розслідування поліції.
Жозе Моурінью ухвалив остаточне рішення щодо роботи в Ромі. Роберто Де Дзербі не зможе повторити шлях Поттера, адже Брайтон прописав особливий пункт про відступні в контракті італійця.
Наші за кордоном
Віктор Циганков розповів про свою найбільшу проблему в Жироні. Українець зізнався, заради чого готовий пожертвувати своєю результативністю в Іспанії.