Україна

Сергій Ребров обурився через інсайд щодо його відмови збірній України. Легенда Динамо знайшов рецепт подолання кризи в команді Луческу. Олег Данченко незабаром повернеться до тренувань – лідер Зорі взимку пережив клінічну смерть.

Європа

Мілан висунув ультиматум головній зірці – три сценарії та дедлайн гравцю з претензіями на шмат грошей від Ліги чемпіонів. Ерлінг Холанд став фігурантом розслідування поліції.

Жозе Моурінью ухвалив остаточне рішення щодо роботи в Ромі. Роберто Де Дзербі не зможе повторити шлях Поттера, адже Брайтон прописав особливий пункт про відступні в контракті італійця.

Наші за кордоном

Віктор Циганков розповів про свою найбільшу проблему в Жироні. Українець зізнався, заради чого готовий пожертвувати своєю результативністю в Іспанії.