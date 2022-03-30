ЧС-2022

Визначилися ще кілька команд, які поїдуть на Мундіаль у Катар. Зокрема, були зіграні фінали плей-офф європейської кваліфікації. Польща перемогла Швецію, а Португалія подужала Північну Македонію. Останню путівку від Європи в червні розіграють Уельс і переможець пари Шотландія – Україна.

Завершився відбір і в Африці – визначилися 5 команд, які зіграють на ЧС. Мохамед Салах пропустить турнір, не забивши післяматчевий пенальті у грі з Сенегелом.

В Азії ОАЕ сенсаційно здолали Південну Корею і вийшли у плей-офф відбору на ЧС-2022 – підопічний Реброва серед героїв.

Таким чином, відомі вже 27 команд, які зіграють на чемпіонаті світу – список всіх учасників.

Україна

Андрій Пятов приєднається до Металіста та підтримуватиме форму з харків'янами. Про це заявив Євген Красніков.

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Низка європейських грандів зіграли товариські матчі – всі результати. Окремо варто відзначити розгром суперника України – 9:0. Зворушливий момент трапився в Данії – Крістіан Еріксен забив за національну команду на тому ж стадіоні, де ледь не помер у червні минулого року.