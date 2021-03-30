Збірна України

Віталій Миколенко емоційно відреагував на свою помилку, яка позбавила Україну перемоги над Фінляндією. Фото засмученого захисника, зроблене наприкінці поєдинку, стало вірусним. Гравець Динамо вже покинув табір національної команди та не вийде на поле у важливій грі з Казахстаном через дискваліфікацію.

"Футбол 24" зібрав реакцію на матч з Фінляндією, а також з'ясував думку тамтешніх ЗМІ.

Трансфери

Манчестер Сіті оголосив про відхід Серхіо Агуеро по завершенні поточного сезону. Аргентинець перебрався до лав "містян" 10 років тому і став справжньою легендою. Саме він своїм голом приніс команді чемпіонський титул, а всього ж виграв АПЛ аж 4 рази.

Реал узгодив контракт з Девідом Алабою – журналіст озвучив деталі майбутнього переходу захисника Баварії, який проводить у Мюнхені останній сезон. Натомість одразу шістьом гравцям вказують на двері, адже Реал звільняє місце для нових ідолів.

Джанлуїджі Буффон хоче піти з Ювентуса через відсутність ігрової практики. Не виключено, що 43-річний ветеран завершить кар'єру.

Ліверпуль близький до підписання захисника РБ Лейпциг за 40 млн євро.

Україна

Тарас Степаненко повернувся до тренувань. Як відомо, хавбек Шахтаря та збірної України більше місяця перебував поза грою через травму.

Молодіжна збірна України програла Словаччині, виграючи 2:0. Підопічні Ротаня фінішували останніми на Antalya Cup, ставши єдиною командою турніру без жодної перемоги.