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Головні новини футболу 29 березня: ФФУ не обговорювала з УЄФА натуралізацію Мораєса, новий чемпіонат на українському ТБ

07:00 37 Читать на русском
Головні новини футболу 29 березня: ФФУ не обговорювала з УЄФА натуралізацію Мораєса, новий чемпіонат на українському ТБ
Головні новини футболу 29 березня

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 березня.

Україна

Чергова новина від португальської преси щодо Жуніора Мораєса. ФФУ не консультувалась з УЄФА відносно натуралізації форварда. Загроза технічної поразки для збірної України теоретично досі існує. Колишній захисник збірної України про Мораєса в національній команді: "Треба закривати цю лавочку".

Шахтар прагне підписати чергового новачка – "гірники" готові запросити бразильця навіть в центр оборони. Динамо навпаки може продати свого бразильця – Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че. Юрій Вернидуб розповів про кадрові проблеми Зорі перед матчем з Динамо.

Іллічівець – Гірник-Спорт: троє футболістів можуть отримати довічну дискваліфікацію, Севідов – на 5 років. КДК ФФУ виніс вирок.

Світ

Ліонель Мессі дав відверте інтерв'ю, де прокоментував найгарячіші теми навколо своєї персони: про критику в збірній та невдачу на ЧС-2018. Також він назвав 5-х найкращих гравців сучасності, крім себе та Роналду. А ще розповів про бажання повернутись у Ньюеллс Олд Бойз.

Багатомільйонний партнер Мессі хоче покинути Барселону, а "майбутній президент" Барси Жерар Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?" Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків.

Атлетіко знайшов заміну Лукасу Ернандесу, а сам француз приніс вражаючу суму своєму агенту. Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб – символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів. Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери. До слова, Моурінью може очолити Баварію.

Українці за кордоном

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні повідомив, що відновлення Андрія Ярмоленка йде за планом. Малага з Євгеном Селезньовим завдяки голу Густаво Бланко Лещука вирвала нічию зі Спортінгом.

Телеканали "Футбол 1/2" підтвердили придбання прав на трансляцію чемпіонату Бельгії – перший матч за участю українців вже завтра на нашому телебаченні. Олексій Дитятьєв допоміг Краковії піднятись на 4 сходинку Екстракляси.

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