Головні новини футболу 29 березня: ФФУ не обговорювала з УЄФА натуралізацію Мораєса, новий чемпіонат на українському ТБ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 березня.

Україна

Чергова новина від португальської преси щодо Жуніора Мораєса. ФФУ не консультувалась з УЄФА відносно натуралізації форварда. Загроза технічної поразки для збірної України теоретично досі існує. Колишній захисник збірної України про Мораєса в національній команді: "Треба закривати цю лавочку".

Шахтар прагне підписати чергового новачка – "гірники" готові запросити бразильця навіть в центр оборони. Динамо навпаки може продати свого бразильця – Сан-Паулу запропонував 5 млн євро за Че Че. Юрій Вернидуб розповів про кадрові проблеми Зорі перед матчем з Динамо.

Іллічівець – Гірник-Спорт: троє футболістів можуть отримати довічну дискваліфікацію, Севідов – на 5 років. КДК ФФУ виніс вирок.

Світ

Ліонель Мессі дав відверте інтерв'ю, де прокоментував найгарячіші теми навколо своєї персони: про критику в збірній та невдачу на ЧС-2018. Також він назвав 5-х найкращих гравців сучасності, крім себе та Роналду. А ще розповів про бажання повернутись у Ньюеллс Олд Бойз.

Багатомільйонний партнер Мессі хоче покинути Барселону, а "майбутній президент" Барси Жерар Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?" Великий архітектор: Сімеоне готується перебудувати оборону Атлетіко за рекордні суми – відомі імена потенційних новачків.

Атлетіко знайшов заміну Лукасу Ернандесу, а сам француз приніс вражаючу суму своєму агенту. Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб – символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів. Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери. До слова, Моурінью може очолити Баварію.

Українці за кордоном

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні повідомив, що відновлення Андрія Ярмоленка йде за планом. Малага з Євгеном Селезньовим завдяки голу Густаво Бланко Лещука вирвала нічию зі Спортінгом.

Телеканали "Футбол 1/2" підтвердили придбання прав на трансляцію чемпіонату Бельгії – перший матч за участю українців вже завтра на нашому телебаченні. Олексій Дитятьєв допоміг Краковії піднятись на 4 сходинку Екстракляси.