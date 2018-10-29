Головні новини футболу 28 жовтня: Барселона знищила Реал у Класіко, Динамо сенсаційно поступилось Львову

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 жовтня.

Україна

Головною подією дня в УПЛ стала сенсаційна поразка Динамо від Львова. Єдиний м'яч кияни пропустили у першому таймі після швидкої контратаки – відео гола та огляд матчу. Динамо зазнало другої поразки в чемпіонаті та відпустило Шахтар вже на 5 очок. Цікаво, що обіграти киян змогли лише львівські клуби (Карпати та Львів), причому робили це на НСК Олімпійський.

Перед матчем гравці Динамо вийшли на поле у спеціальних футболках як знак підтримки Андрія Ярмоленка, який відновлюється від важкої травми.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич, який виставив дещо експериментальний склад, прокоментував поразку своїх підопічних.

В інших поєдинках Карпати розгромили Чорноморець в Одесі з рахунком 5:0, а Ворскла здобула вольову перемогу над Олімпіком.

Ель Класіко

Барселона розгромила Реал в матчі 10 туру Прімери. Хет-трик оформив Луїс Суарес, ще по голу забили Коутінью та Відаль – відео голів та огляд матчу. Мадридці зуміли відповісти лише забитим м'ячем, автором якого став Марсело. Завдяки цій перемозі каталонці повернули собі лідерство у Прімері, тоді як Реал посідає лише 9 сходинку.

Цей матч практично напевне став останнім для Хулена Лопетегі в ролі наставника Реала. За інформацією іспанських ЗМІ, звільнення тренера – справа найближчого часу, а новим наставником мадридців повинен стати Антоніо Конте.

Інші топ-події

Лестер підтвердив, що власник та президент клубу Вічай Шріваддханапрабха загинув в аварії вертольота. Гелікоптер із 5-ма людьми на борту вилетів з домашнього стадіону Лестера після матчу з Вест Хемом, проте практично одразу впав біля самісінької арени. Лише через добу було офіційно підтверджено загибель всіх, хто перебував на борту.

Англійські гранди Челсі та Манчестер Юнайтед здобули чергові перемоги та продовжують перебувати у групі лідерів. Арсенал втратив очки у поєдинку з Крістал Пелас.

УЄФА оприлюднив розмір виплат учасникам Ліги Європи 2017/18 – стало відомо, скільки заробили Динамо та Зоря.