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АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Головні новини футболу 28 вересня: Ярмоленко знову забив за Вест Хем, Зінченко переможно повернувся в Манчестер Сіті

07:00 150 Читать на русском
Головні новини футболу 28 вересня: Ярмоленко знову забив за Вест Хем, Зінченко переможно повернувся в Манчестер Сіті
Андрій Ярмоленко феєрить в АПЛ / Фото ФК Вест Хем

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 вересня.

Українці за кордоном

Андрій Ярмоленко вкотре забив за Вест Хем, проте результат матчу лондонців залишив гіркуватий присмак. Головний тренер розсипався у компліментах для українця.

Ще один українець в чемпіонаті Англії Олександр Зінченко повернувся у стартовий склад Манчестер Сіті після кількаматчевої перерви. Як виявилось – це було на фарт. Вашій увазі відео результативного матчу "містян".

Руслан Маліновський не потрапив у стартовий склад Аталанти на матч Серії А, але тренер високо відгукнувся про хавбека збірної України.

Європа

Ліверпуль продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті Англії, хоча цього разу підопічним Клопа було дуже непросто. Також відбулись ще кілька матчів 7-го туру АПЛ.

Роналду відзначився черговим голом за Ювентус. В інших поєдинках Серії А також було спекотно.

Поки мадридське дербі розчаровувало вболівальників, Барселона своєю перемогою підкрадається до лідерів Ла Ліги.

6-й тур Бундесліги не змусив сумувати фанатів та подарував кілька несподіванок.

Україна

Карпати в рідних стінах поступились новачку УПЛ. Вашій увазі відео голів та огляд поєдинку "зелено-білих".

Олександрія впевнено розім'ялась зі Львовом перед відповідальним поєдинком Ліги Європи. Відео найкращих моментів зустрічі можна переглянути на Футбол 24.

Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич у великому інтерв'ю розповів про важкий характер Гармаша, трансферну політику київського клубу та конспекти Лобановського.

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Евертон – Манчестер Сіті: Едерсон рятує Гвардіолу, Зінченко в складі проблемної оборони, Марез і де Брюйне – маги
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