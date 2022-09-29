"Футбол 24" представляє дайджест топ-новин за 28 вересня. Реакція на невдачу Олександра Петракова та перспективи українських команд.

Збірна України

"Петраков закінчився": тренеру згадали все. Експерти у соцмережах побачили, що Ярмоленко здав, Маліновський як початок кінця, заклики до Реброва. Коментар екс-гравця національної команди: "А у нас є реальний кандидат на заміну?" Різниця між Петраковим та Шевою, відкриття збірної України і проблема №1.

Авторська думка: Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася. Яремчук висловився відверто: Питання в тому, щоб нас направили й показали, як грати у футбол. Ярмоленко дав майстер-клас журналістці, яка поставила некомпетентне запитання про Петракова.

Ліга націй

Холанд з Україною не зіграє, Англія може. Відомі потенційні суперники "синьо-жовтих" у Лізі націй 2024/25. Холанд поділився "золотим бутсом", хто найкращий в України, Лунін серед топ-кіперів – індивідуальні підсумки Ліги націй.

Роналду знову зухвало викинув пов'язку капітана збірної – минулий скандал мав зворушливе завершення. Україна – Шотландія: уболівальники вибрали "Лева матчу", але найвищі оцінки отримали інші гравці.

УПЛ

"Динамо і Ребров концептуально домовились": українець отримує велику зарплату в Аль-Айні, але готовий до змін. Скандальні трансфери українців у час війни: Ярмолюк і ще троє виїхали як волонтери, Кочергін "залишився" в Україні, втеча через Крим. ФІФА ігнорує Шахтар і готова до суду з українським клубом, поскаржився Сергій Палкін.