Україна

УАФ просить усіх членів УЄФА бойкотувати Росію – наразі відгукнулися 10 з 53. Норвегія приєдналася до нашої позиції.

Динамо з Кубка України вибив колишній електрик. Шевченко зізнався, чи планує повертатись у футбол після отримання посади від Зеленського.

Наші за кордоном

Кривцов і Ко на очах Мессі та Зідана зазнали фіаско у фіналі Кубка США. Миколенко ризикує пропустити матч проти аутсайдера АПЛ.

Довбик як секретна зброя – в Іспанії захоплюються сенсаційною Жироною, яку порівнюють з Баварією і Манчестер Сіті. Артем прокоментував історичний перформанс Жирони в Ла Лізі. Циганков оцінив успіх команди, давши серйозну обіцянку уболівальникам.

Світ

Рома розгромно програла Дженоа та гниє біля зони вильоту – Маліновський отримав жахливий сигнал від тренера. Зідан готовий повернутися до роботи й очолити переможця ЛЧ.

Легенда Барселони, який планує поїхати в Москву, ризикує втратити роботу – на нього подали скаргу у ФІФА. Барселона отримала нові звинувачення в хабарництві на мільйони євро.