Головні новини футболу 28 травня: Вальверде залишається в Барселоні, Мілан звільнив тренера та спортивного директора

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 травня.

Іспанія

Ернесто Вальверде був за крок від офіційного звільнення з Барселони. Журналісти запевняли, що коучу вже повідомили про відставку. Наступним тренером "блаугранас" називали Роберто Мартінеса, однак у підсумку керівництво каталонського клубу зійшлося на тому, Вальверде залишиться на наступний сезон. Окрім цього, ПСЖ та Барселона готують сенсаційний обмін зірками – Неймар на Дембеле.

В Іспанії прогримів скандал з договірними матчами. Екс-гравець Реала та президент Уески заарештовані, під підозру потрапив поєдинок, який вирішив долю путівки в Лігу чемпіонів. Рамос в Китай, київський демарш Роналду, трансфери Азара, Неймара та Мбаппе – президент Реала Флорентіно Перес відповів на все.

Італія

Мілан зважився на серйозні зміни – клуб припинив співпрацю зі спортивним директором Леонардо та головним тренером Дженнаро Гаттузо. Ріно подав у відставку та відмовився від зарплати за два роки контракту. Він може залишитись в Серії А після відходу з Мілана – на фахівця претендують одразу 2 клуби.

У ворожому таборі непогані новини. Ромелу Лукаку нібито погодив контракт з Інтером – зарплата форварда суттєво зменшиться. Бельгієць допоможе підняти результативність Серії А, адже поки що вона солідно поступається лідеру топ-5 чемпіонатів Бундеслізі.

Ліга Європи

Сьогодні відбудеться фінал Ліги Європи-2018/19 за участю двох англійських грандів – долю трофею розіграють Арсенал і Челсі. Читайте наш анонс – там все, що потрібно знати перед матчем.

Унаї Емері заявив, що Арсенал буде битися за Лігу чемпіонів, а Мауріціо Саррі вважає, що перемога в Баку зробить цей сезон для Челсі просто чудовим. До слова, італійський коуч психонув і покинув тренування перед фіналом Ліги Європи через конфлікт своїх підопічних.