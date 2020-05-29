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Головні новини футболу 28 травня: АПЛ і Серія А офіційно повертаються з карантину, Прімера планує шалений марафон

07:00 131 Читать на русском
Головні новини футболу 28 травня: АПЛ і Серія А офіційно повертаються з карантину, Прімера планує шалений марафон
Головні новини футболу 28 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 травня.

Європа

АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону. Перший повноцінний тур зіграють 19 червня. Втім, Зінченко топ-матчем відновить англійську Прем'єр-лігу за декілька днів до того – 4 команди стартують раніше за інших.

В Італії футбол повернеться того ж тижня. Серія А стартує 20 червня, натомість півфінали національного кубка розігріють публіку дещо раніше.

Ла Ліга проводитиме всі матчі ввечері – назріває грандіозний марафон. Упродовж 32-х днів відбуватиметься щонайменше 1 матч іспанської першості. До того ж Прімера вирішила призупиняти усі зустрічі після 20-ї хвилини.

Україна

Вже в неділю відбудеться суперматч в рамках УПЛ – Шахтар прийме Динамо на Олімпійському. Сергій Палкін виділив головну проблему обох команд перед центральним поєдинком туру. Ігор Суркіс вважає, що Класичне нагадуватиме товариський матч.

Лідер "гірників" повернувся у загальну групу перед принциповою зустріччю. "Біло-сині" напередодні матчу проведуть дві ночі на базі.

Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент. Ахметов став найбагатшим українцем за версією Forbes – президент Шахтаря серйозно збіднів.

Наші за кордоном

Едуард Соболь отримав шанс оформити "золотий дубль" з Брюгге – фінал Кубка Бельгії може бути зіграний. Ігор Худобяк продовжив контракт з кіпрським клубом.

Туреччина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – українські легіонери відразу зійдуться з грандами. Наші земляки в Угорщині гратимуть з вболівальниками на трибунах – є суворі обмеження.

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