Головні новини футболу 28 травня: АПЛ і Серія А офіційно повертаються з карантину, Прімера планує шалений марафон

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 травня.

Європа

АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону. Перший повноцінний тур зіграють 19 червня. Втім, Зінченко топ-матчем відновить англійську Прем'єр-лігу за декілька днів до того – 4 команди стартують раніше за інших.

В Італії футбол повернеться того ж тижня. Серія А стартує 20 червня, натомість півфінали національного кубка розігріють публіку дещо раніше.

Ла Ліга проводитиме всі матчі ввечері – назріває грандіозний марафон. Упродовж 32-х днів відбуватиметься щонайменше 1 матч іспанської першості. До того ж Прімера вирішила призупиняти усі зустрічі після 20-ї хвилини.

Україна

Вже в неділю відбудеться суперматч в рамках УПЛ – Шахтар прийме Динамо на Олімпійському. Сергій Палкін виділив головну проблему обох команд перед центральним поєдинком туру. Ігор Суркіс вважає, що Класичне нагадуватиме товариський матч.

Лідер "гірників" повернувся у загальну групу перед принциповою зустріччю. "Біло-сині" напередодні матчу проведуть дві ночі на базі.

Димінський перед продажем Карпат Смалійчуку відмовив іншому інвестору в останній момент. Ахметов став найбагатшим українцем за версією Forbes – президент Шахтаря серйозно збіднів.

Наші за кордоном

Едуард Соболь отримав шанс оформити "золотий дубль" з Брюгге – фінал Кубка Бельгії може бути зіграний. Ігор Худобяк продовжив контракт з кіпрським клубом.

Туреччина офіційно ухвалила дату відновлення сезону – українські легіонери відразу зійдуться з грандами. Наші земляки в Угорщині гратимуть з вболівальниками на трибунах – є суворі обмеження.