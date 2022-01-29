Україна – в 1/4 Євро-2022 з футзалу / UEFA

Україна

Збірна України з футзалу драматично вийшла у плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" програли Португалії, пропустивши на останніх хвилинах. Команду Олександра Косенка врятувала Сербія, яка обіграла Нідерланди, поступаючись 0:2. Такий результат паралельного матчу вивів Україну до чвертьфіналу. Суперником "синьо-жовтих" стане Казахстан.

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