Головні новини футболу 28 січня: Ракицький став гравцем Зеніта, Динамо втратило Піваріча до кінця сезону

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 січня.

Ярослав Ракицький перейшов у Зеніт

Після чисельних розмов та чуток цей трансфер таки став реальністю. Ярослав Ракицький продовжить кар'єру в Зеніті – 29-річний захисник збірної України підписав контракт до літа 2022 року.

За неофіційною інформацією, Шахтар отримає приблизно 12 млн євро, а зарплатня Ракицького складатиме 2,5 млн євро за сезон. Сам Ярослав, який віддав першій команді Шахтаря 10 років, вже прокоментував перехід в Зеніт.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін подякував центрбеку за роки в Шахтарі та побажав успіху в подальшій кар'єрі. Подякували Ракицькому і ультрас Шахтаря, які, щоправда, засудили його рішення перейти саме в Зеніт.

Трансфери, призначення, звільнення

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