Віктор Коваленко близький до Аталанти / фото з відкритих джерел

Україна

Молодіжна збірна України отримала суперників у кваліфікації чемпіонату Європи-2023. Перше місце групи гарантує вихід на Євро, а от друга позиція означатиме участь у плей-офф.

Мірча Луческу візьме на збори двох молодих гравців Динамо. Вже 29 січня перша команда киян вирушить до Туреччини. Також кияни можуть отримати поповнення – екс-гравець "біло-синіх" прилетів в Україну і зустрівся з Ігорем Суркісом для обговорення потенційної співпраці.

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Трансфери

Аталанта планує підписати Віктора Коваленка ще в зимове трансферне вікно. За повідомленнями італійських видань, Шахтар вже дав попередню згоду на трансфер, а півзахисник збірної України у найближчі вихідні може пройти медобстеження в Бергамо.

Тим часом Шахтар не зміг переманити "нового Неймара". Бразильський клуб не прийняв пропозиції "гірників". Динамо ж поклало око на оборонця з Данії.

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Світ

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