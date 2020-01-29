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Головні новини футболу 28 січня: Динамо здобуло чергову перемогу, Матвієнко наблизився до Арсенала

07:00 372 Читать на русском
Головні новини футболу 28 січня: Динамо здобуло чергову перемогу, Матвієнко наблизився до Арсенала
Динамо – Кайрат / Фото ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 січня.

Україна

Динамо провело черговий спаринг під час зборів, цього разу суперником киян був Кайрат. Відео голів та огляд матчу можна переглянути за посиланням.

Збірна України визначилась, де буде базуватисьпід час Євро-2020. УЄФА затвердив місце розташування усіх учасників континентальної першості.

Чому від приходу Беніто та Ібрагіма Каргбо може бути більше шкоди для Динамо, ніж користі? Пояснює Сергій Тищенко для Футбол 24.

Європа

Лестер сконфузився у Кубку англійської ліги, Астон Вілла вибила "лисів" з турніру і вийшла у фінал. Мілан здійснив крутий камбек з Торіно –– Ібрагімовіч став одним з героїв матчу.

Інтер оголосив про підписання екс-хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена – найгучніший зимовий трансфер на даний момент.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – Футбол 24 презентує для вас анонс топ-5 матчів європейського мідвіку.

Українці за кордоном

Іспанські ЗМІ та фанати вражені останньою грою Андрія Луніна. Футбол 24 зібрав для Вас найцікавіші відгуки, які описують нове життя українця в Ов'єдо.

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко може перейти у лондонський Арсенал – сторони узгодили майже усі деталі.

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