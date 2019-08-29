Головні новини футболу 28 серпня: Зоря готується до матчу-відповіді з Еспаньйолом, визначилися учасники Ліги чемпіонів / ФК Аякс

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 серпня.

Зоря – Еспаньйол

Луганська Зоря продала всі квитки на матч кваліфікації Ліги Європи проти Еспаньйола. Хавбек команди Артем Громов поділився очікуваннями перед поєдинком проти іспанського клубу.

Віктор Скрипник поспілкувався із пресою перед вирішальним матчем кваліфікації Ліги Європи, а тренер Еспаньйола озвучив свій план на зустріч із луганцями.

Трансфери

Іспанська Барселона та ПСЖ здійснили серйозний крок до трансферу Неймара. Каталонці сподіваються презентувати бразильця вже в четвер.

Міланський Інтер домовився з Манчестер Юнайтед щодо оренди Алексіса Санчеса – чилієць уже прилетів в Італію для підписання контракту з "нерадзуррі".

Євген Коноплянка може продовжити кар'єру в Сампдорії або Ромі. Крім того, президент римлян схвалив трансфер Тайсона.

Інші топ-події

У плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс впевнено здолав АПОЕЛ, Брюгге та Славії вистачило скромних перемог для виходу в груповий етап. Тепер визначилися усі учасники групового етапу сезону 2019/20 головного єврокубка.

У Кубку англійської ліги Лестер у серії пенальті перестріляв Ньюкасл, Бернлі сенсаційно поступився Сандерленду. Натомість у французькій Лізі 1 Лілль розбив Сент-Етьєн, а Марсель здобув першу перемогу в сезоні.