"Футбол 24" презентує дайджест топ-подій за 27 серпня 2022 року. Ілля Забарний і Роман Яремчук мають всі шанси на зміну клубу, десь поруч і Руслан Маліновський.

Україна

Зоря перемогла Львів у ефектній перестрілці з дивовижним голом на фініші. Верес на останніх секундах дотиснув Ворсклу – нефарт Феліпе, "режим Мессі" від Пасіча і нетиповий для УПЛ азарт.

Обидва переможці очолили турнірну таблицю чемпіонату України з максимальним доробком у 6 очок. В іншому матчі дня Металіст 1925 втримав нічию з Чорноморцем. Команда Романа Григорчука набрала перший бал, Непогодов знову взяв пенальті.

Динамо стартує в ЛЄ матчем проти Фенербачхе. Став відомий розклад поєдинків киян у сезоні 2022/23.

Шахтар почне в ЛЧ 2022/23 з РБ Лейпциг. УЄФА визначив і календар матчів "гірників" у головному єврокубковому турнірі.

Топ-чемпіонати

Манчестер Юнайтед здобув другу перемогу поспіль. Бруну Фернандеш нарешті забив, дебют Каземіро з лави запасних і черговий провальний вихід Роналду.

Евертон втратив першу перемогу в АПЛ – Миколенко став найгіршим гравцем матчу серед одноклубників. Віталій загубив супермомент і легалізував ключовий гол Брентфорда. Команда українця зависла впритул над зоною вильоту.

Арсенал дотиснув Фулхем в емоційному матчі АПЛ – відчутна втрата Зінченка, спокута антигероя дає згадати золоті роки. Олександр попри несподіваний виліт від легкої травми став помітною дійовою особою гри. Команда Зіни лише втретє в історії виграла усі 4 стартові поєдинки Прем'єр-ліги. Раніше це завершувалося золотом і сріблом.

Ліверпуль забив 9 голів Борнмуту, причому Салах не відзначився жодною результативною дією за 90 хвилин. Єгиптянин розтринькав 2 фантастичні моменти, але все компенсував Фірміно –дубль плюс 3 асисти. Дебютний хет-трик Холанда за Манчестер Сіті знищив сенсацію – команда Гвардіоли програвала 0:2 аж до 53 хвилини. Челсі у меншості здолав Лестер з асистами обох флангових захисників і дублем Стерлінга.

Трансфери

Забарний близький до трансферу в АПЛ. Лондонський клуб зробив офіційну пропозицію Динамо. Англійські фанати вже гадають, куди перейде захисник збірної України. Іллю чи не найбільше чекають у Тоттенхемі, хоча згадують і Челсі, з яким його також пов'язували у попередні місяці.

Бенфіка виставила Яремчука на трансфер. Португальці хочуть заробити після посереднього сезону українця. Форвард збірної України не зіграв жодної хвилини за лісабонський клуб уже двічі поспіль. Однак Яремчук може покинути Бенфіку за однієї ключової умови – Гонсалу Рамуш повинен залишитися. Севілья, яка готує пропозицію, сенсаційно поступилася Альмерії. Підопічні Лопетегі видали найгірший старт чемпіонату за 41 рік.

Конте дав зелене світло на трансфер Маліновського. Тоттенхем вже підготував гроші, однак лондонці все ще думають, а їхня пропозиція спочатку взяти Руслана в оренду Аталанту не дуже влаштовує. Також одному з лідерів АПЛ потрібно спершу позбутися баласту, аби виконувати подібні операції.