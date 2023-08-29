Україна

Ярмоленко вирушив за кордон через проблеми з коліном. Андрій має шанс відновитись до матчів збірної України проти Англії та Італії.

Оболонь у напруженому матчі розписала нічию з Кривбасом. Зоря визначилась з новим тренером, але зазнала труднощів з його призначенням.

Трансфери

Ветеран Динамо продовжить кар'єру в Європі – сторони узгодили перехід. Сидорчук також мав можливість покинути Динамо заради європейської першості.

Русин підписав контракт з Сандерлендом – джерело озвучило суму та умови угоди. Динамо може підписати захисника з Європи.

Світ

Реал, Барселона і Ко ризикували завершити з єврокубками через скандального президента, але УЄФА взяв пасивну позицію.

Реал підтвердив найгірші побоювання щодо травми Вінісіуса. Саудівська Аравія пропонує Ліверпулю за Салаха астрономічні 150 млн євро.