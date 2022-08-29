"Футбол 24" презентує дайджест топ-подій за 28 серпня 2022 року. Динамо і Шахтар зіграли з протилежним успіхом. Лєвандовскі та Бензема влаштували заочну перестрілку.

Україна

СК Дніпро-1 розгромив Динамо. Мало було таких матчів за всю історію чемпіонату України. Шедевр екс-динамівця поклав початок історичному фіаско. Луческу втратив ще й Попова, а Піхальонок показав клас, якого забракло киянам.

"Це міг бути мій останній матч, а не Забарного": Луческу лютував після нищівного фіаско Динамо в УПЛ. Також дісталося Бєсєдіну та іншим факторам поразки.

УПЛ: Шахтар у більшості вирвав перемогу над Кривбасом. Перший гол народився у страшних муках і після моторошної травми Корнієнка. Дісталося також Кривцову, Судакову та Мудрику. Сам наставник "гірників" Ігор Йовічевіч назвав матч кривавим.

Топ-чемпіонати

Барселона розгромила Вальядолід завдяки шедевральному дублю Лєвандовскі. У Дембеле два асисти, Кунде врятував від гола.

Реал дотиснув Еспаньйол у першому матчі без Каземіро. Чуамені віддав дебютний асист, Бензема оформив дубль, почавши забивати після 88 хвилини. Заочне бомбардирське протистояння з Лєвандовскі стартувало. У Каріма 3 забиті м'ячі плюс гольовий пас, у Роберта 4 взяття воріт.

ПСЖ вперше в сезоні втратив очки, врятувавшись від поразки з Монако. Результативна обрізка Мессі, гол ціною травми і дивний пенальті Неймара.

Зінченко ризикує пропустити наступний матч Арсенала в АПЛ – відомі перші подробиці травми українця.

Тоттенхем завдяки дублю Кейна, який ще й не забив пенальті, здолав Ноттінгем і утвердився на 3 позиції (Манчестер Сіті попереду через кращу різницю голів). Також у неділю Вест Хем вперше переміг, а Ньюкасл врятувався від поразки з Вулверхемптоном.

Трансфери

Яремчук покидає Бенфіку та повертається у чемпіонат Бельгії. Португальське видання Record рапортує про несподівану зміну в питання трінсферу нападника збірної України.

Швед уже на півдорозі до Шахтаря. Українець більше не потрібен бельгійській команді.

Суперник Динамо має намір підписати одного з сенсаційних лідерів чемпіонату Франції.