Головні новини футболу 28 серпня: Динамо безславно вилетіло з Ліги чемпіонів, Ярмоленко дебютував у основі Вест Хема

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 серпня.

Динамо безславно вилетіло з Ліги чемпіонів

Київське Динамо розписало нульову нічию з амстердамським Аяксом у матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів та покинуло турнір. Дивіться відеоогляд матчу. У першій грі нідерландці обіграли киян з рахунком 3:1, тож команді Хацкевича треба було забивати мінімум два голи і не пропускати жодного. Однак Аякс повністю контролював поєдинок, завдав близько 30 ударів у бік воріт Бойка та заслужено пробився в основний розіграш ЛЧ. Динамо задовольниться виступами у Лізі Європи.

Попри поразку Динамо нападник киян Владислав Супряга встановив унікальне досягнення в історії українського гранда. А ось фанати команд влаштували бійку з піротехнікою, внаслідок чого було затримано 9 осіб.

Пробився у груповий етап Ліги чемпіонів АЕК Дмитра Чигринського, який удев'ятьох розписав нічию з Відеотоном. Янг Бойз пройшов загребське Динамо.

Ярмоленко дебютував у основі Вест Хема

Український вінгер вперше потрапив у оснований склад Вест Хема на офіційний матч. Дебют Ярмоленка відбувся на полі Вімблдона у матчі 1/32 Кубка англійської ліги. По ходу гри "молотобійці" поступались у рахунку, однак після вилучення одного з гравців господарів поля Вест Хем зумів вирвати перемогу. Андрій Ярмоленко провів на полі 90 хвилин та був замінений перед фінальним свистком.

Перед матчем наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів, чому не завжди ставить Ярмоленка у старті.

Динамо хоче данця та головні трансфери дня

Півзахисник данського Мітьюлланда Міккел Дуелунд може незабаром опинитись в київському Динамо. Сума трансферу має скласти близько 4 мільйони євро. А ось трансфер Соф'яна Фегулі у київський клуб може зірватись через високі фінансові апетити гравця.

Форвард Барселони Пако Алькасер продовжить кар'єру в дортмундській Борусії, а хавбек Роми Кевін Стротман вирішив перебратись в Марсель.