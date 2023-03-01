Головні новини футболу 28 лютого: збірна України отримала нового тренера, побиття від Шахтаря, кінець єврокубків Руха
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 лютого.
Національна збірна
Ротань офіційно став тимчасовим тренером збірної України до призначення Реброва. Руслан визначився зі штабом у національній команді.
Новий наставник відповів на запитання, які хвилюють фанатів збірної, зокрема щодо Коноплянки. Ярмоленко брав участь у погодженні кандидатури тренера.
Україна
Рух вилетів з Юнацької ліги УЄФА, не витримавши тиск Мілана. Шапаренко близький до повного відновлення від травми.
Шахтар розгромив Минай у першому своєму матчі весняної частини чемпіонату. Трубін припустився грубого ляпу, Ракицький здивував під час гімну, а Сікан оформив дубль.
Трансфери
Динамо відправило свій 5-мільйонний трансфер в чергову оренду. Кияни взимку намагались підписати екс-вінгера Ліверпуля, але зазнали фіаско. Йовічевіч натякнув на трансфер Шахтаря й анонсував повернення 2 важливих гравців. Зоря оголосила про перехід чемпіона світу U-20.