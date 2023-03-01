Національна збірна

Ротань офіційно став тимчасовим тренером збірної України до призначення Реброва. Руслан визначився зі штабом у національній команді.

Новий наставник відповів на запитання, які хвилюють фанатів збірної, зокрема щодо Коноплянки. Ярмоленко брав участь у погодженні кандидатури тренера.

Україна

Рух вилетів з Юнацької ліги УЄФА, не витримавши тиск Мілана. Шапаренко близький до повного відновлення від травми.

Шахтар розгромив Минай у першому своєму матчі весняної частини чемпіонату. Трубін припустився грубого ляпу, Ракицький здивував під час гімну, а Сікан оформив дубль.

Трансфери

Динамо відправило свій 5-мільйонний трансфер в чергову оренду. Кияни взимку намагались підписати екс-вінгера Ліверпуля, але зазнали фіаско. Йовічевіч натякнув на трансфер Шахтаря й анонсував повернення 2 важливих гравців. Зоря оголосила про перехід чемпіона світу U-20.