Головні новини футболу 28 лютого: Шахтар підписав чергового новачка, Альба продовжив контракт з Барселоною

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 лютого.

Шахтар підписав Тете

Донецький Шахтар підсилився черговим новачком. Після Манора Соломона, Данила Сікана та Валерія Бондаренка до лав "гірників" приєднався бразильський атакувальний хавбек Тете – угода розрахована на 5 років. Сам гравець вже прокоментував перехід, зізнавшись, що радився з екс-футболістами Шахтаря перед переїздом до України.

За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, перемовини були дуже тривалими. Донеччани прописали у контракті неймовірну суму відступних, яка складає 150 млн євро.

"Футбол 24" пригадав всі найдорожчі трансфери в історії Шахтаря.

Україна

Карпати підписали Віктора Хомченка, який раніше вже виступав за "левів". Луганська Зоря близька до трансферу бразильського хавбека, а Чорноморець орендував ісландського форварда.

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував чутки про інтерес Динамо до Мар'яна Шведа, який в підсумку підписав контракт із Селтіком. До слова, львів'яни офіційно представили і своїх новачків – півзахисників Каріма Йоду та Мартіна Онглу.

Світ

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи Челсі – Динамо пройде в присутності вболівальників. УЄФА вирішив не карати лондонський клуб за поведінку фанатів.

Визначився другий фіналіст Кубка Іспанії – ним стала Валенсія, яка мінімально здолала Бетіс та зіграє у фіналі проти Барселони. Каталонці теж отримали хорошу новину – Жорді Альба продовжив контракт з клубом до 2024 року.

Капітан Реала Серхіо Рамос отримав покарання від УЄФА. Захисник дискваліфікований на ще один матч Ліги чемпіонів за навмисне отримання жовтої картки.

Фулхем звільнив Клаудіо Раньєрі. Італієць пропрацював у команді трохи більше трьох місяців, а на тренерській лаві його замінить колишній футболіст Челсі.