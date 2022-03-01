Головні новини футболу 28 лютого: Росію офіційно залишили без футболу, Вернидуб приєднався до ЗСУ, травма Маліновського
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 лютого.
Тотальний бан Росії
ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань. Це означає, що московський Спартак не гратиме в 1/8 Ліги Європи, а збірна Росії не братиме участі в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.
УЄФА розірвав контракт із Газпромом. Тепер під час трансляцій Ліги чемпіонів і матчів збірних більше не буде огидної російської емблеми. Шальке також припинить співпрацю з російською компанією.
Наша війна
Юрій Вернидуб ухвалив рішення піти на війну та вступив до лав Збройних Сил України. Роман Зозуля разом з іншими гравцями зібрали 200 тисяч євро на армію. Зінченко, Маліновський, Ребров і ще багато зірок надали грошову підтримку.
Жуніор Мораєс не залишився у Києві та виїхав до Румунії, попри заборону. Водночас форвард збірної України переказав ЗСУ понад 1,6 мільйона гривень. Українець Литвин розірвав контракт з російським клубом після початку наступу окупантів на Україну.
Українці за кордоном
Євген Коноплянка дебютував за Краковію з поразки від аутсайдера – польський клуб підтримав Україну у війні з Росією. Руслан Маліновський травмувався на розминці перед матчем проти Сампдорії. Аталанта без нього розгромила суперника. Гвардіола підтвердив, що Олександр Зінченко зіграє в 1/8 Кубка Англії.