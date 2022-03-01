Тотальний бан Росії

ФІФА та УЄФА офіційно виключили Росію та її клуби з усіх змагань. Це означає, що московський Спартак не гратиме в 1/8 Ліги Європи, а збірна Росії не братиме участі в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

УЄФА розірвав контракт із Газпромом. Тепер під час трансляцій Ліги чемпіонів і матчів збірних більше не буде огидної російської емблеми. Шальке також припинить співпрацю з російською компанією.

Наша війна

Юрій Вернидуб ухвалив рішення піти на війну та вступив до лав Збройних Сил України. Роман Зозуля разом з іншими гравцями зібрали 200 тисяч євро на армію. Зінченко, Маліновський, Ребров і ще багато зірок надали грошову підтримку.

Жуніор Мораєс не залишився у Києві та виїхав до Румунії, попри заборону. Водночас форвард збірної України переказав ЗСУ понад 1,6 мільйона гривень. Українець Литвин розірвав контракт з російським клубом після початку наступу окупантів на Україну.

Українці за кордоном

Євген Коноплянка дебютував за Краковію з поразки від аутсайдера – польський клуб підтримав Україну у війні з Росією. Руслан Маліновський травмувався на розминці перед матчем проти Сампдорії. Аталанта без нього розгромила суперника. Гвардіола підтвердив, що Олександр Зінченко зіграє в 1/8 Кубка Англії.