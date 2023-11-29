Ліга чемпіонів

Шахтар переграв Антверпен і гарантував собі євровесну. Все вирішив ранній гол Матвієнка, а героєм став Різник. У "гірників" є шанси на плей-офф Ліги чемпіонів – в останньому турі потрібно обіграти Порту. Португальці поступилися Барселоні, яка вперше за 3 роки вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ.

Борусія Д пробилася в плей-офф Ліги чемпіонів з "групи смерті", здолавши Мілан, а ПСЖ врятувався з Ньюкаслом на 90+8 завдяки пенальті. Манчестер Сіті оформив неймовірний камбек з РБ Лейпциг, відігравшись з 0:2. Атлетіко обіграв Фейєнорд і разом з Лаціо пройшов в 1/8 фіналу ЛЧ.

Україна

УАФ офіційно анонсувала вибори президента і відсторонила Запісоцького – відома дата відходу Павелка. "YouTube – найбільша бібліотека знань": в УПЛ працює 24-річний тренер, який любить шахи, фрілансив, розвивав TikTok.

Шахтар оголосив про поповнення у тренерському штабі. Шахтар дотиснув Антверпен у Юнацькій ЛЧ – автогол приніс перемогу і зберіг мізерні шанси, але Барселона їх відібрала.

Наші за кордоном

Тренер Жирони повідомив невтішні новини про Довбика. Артем сам розкрив терміни своєї відсутності. Українці домінують у топ-чемпіонатах – Зінченко, Лунін і Маліновський потрапили до символічних збірних.

Андрій Лунін здивований суворим вердиктом Анчелотті – гравці Реала шоковані поведінкою тренера і підтримують українця. Реал остаточно визначився з долею Анчелотті.