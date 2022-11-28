Головні новини футболу 28 листопада: Мессі переїде в МЛС, Бельгія зганьбилася на ЧС, нічия Німеччини та Іспанії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 листопада.
Чемпіонат світу
Німеччина врятувала нічию з Іспанією в першому топ-матчі ЧС-2022. Несподіваний герой з периферії зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії". Коста-Ріка сенсаційно обіграла Японію.
Бельгія зганьбилась у матчі з Марокко: провал Де Брюйне й Азара, унікальна зміна воротаря, жах Куртуа. Хорватія розгромила Канаду, вибивши "кленових" з Мундіалю.
Україна
Зоря на засніженому полі втратила перемогу в компенсований час, але потіснила Динамо з третього місця УПЛ. Колос завдяки пенальті здолав Львів – безглузде вилучення поховало надії Дулуба і Ко покинути останню сходинку. Карпати знову програли Поліссю і безнадійно відстали від лідера.
Трансфери
Ліонель Мессі обрав наступний клуб – рекордна зарплатня і 3 друзів на додачу у бомбах від ЗМІ.
Арсенал налаштований виграти перегони за Мудрика. Брентфорд може відпустити Ярмолюка назад в УПЛ.