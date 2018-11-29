Головні новини футболу 28 листопада: Коноплянка і ще 4 клуби виходять у плей-офф ЛЧ, Ліверпуль на межі вильоту

Епопея з місцем проведення матчу Ворскла – Арсенал завершилась. Без українців не обійдеться в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Слідом за Олександром Зінченком там опинився Євген Коноплянка у складі Шальке. "Футбол 24" представляє дайджест новин дня.

Ліга чемпіонів

Ще 4 клуби пробились в 1/8 фіналу ЛЧ 2018/19. Серед них і Шальке. Євген Коноплянка зіграв усі 90 хвилин проти Порту. Його команда поступилась на виїзді 1:3, але завдяки перемозі Локомотива над Галатасараєм вийшла з групи.

У плей-офф пробилось загалом уже 12 клубів. Компанію Реалу, Барселоні, Манчестер Сіті, Ювентусу, Баварії, Ромі, Манчестер Юнайтед та Аяксу 28 листопада склали Шальке, Атлетіко, Борусія Дортмунд і Порту.

У центральному матчі дня Ліверпуль поступився ПСЖ практично без шансів. Рахунок, хоч і мінімальний, але Неймар, Мбаппе і компанія створили значно більше загроз. Тепер парижани однією ногою в 1/8, адже попереду матч з аутсайдером групи Црвеною Звездою. А ось Ліверпуль повинен лише перемагати Наполі, якщо хоче не вилетіти в Лігу Європи.

Ворскла – Арсенал

Останній домашній матч полтавського клубу в Лізі Європи 2018/19 таки перенесли в Київ. Бронзові призери минулого сезону УПЛ до останнього боролись за право провести гру на рідній арені, яку так старанно готували. Ворскла – Арсенал: чому ситуація з перенесенням матчу є повним фіаско для всіх сторін, пояснив "Футбол 24". Навіть фанати англійського клубу висловили своє невдоволення цим дивним рішенням УЄФА.

Відлуння матчу Хоффенхайм – Шахтар