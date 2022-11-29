Чемпіонат світу

Визначилися ще два учасники плей-офф Мундіалю – Бразилія та Португалія достроково вийшли в 1/8 фіналу. Латиноамериканці дотиснули Швейцарію гарматою Каземіро. Роналду зробив гол у ворота Уругваю без дотику до м'яча.

Камерун шокував Сербію фантастичним камбеком за 3 хвилини. Гана втримала перемогу над Південною Кореєю у дивовижній перестрілці з двома дублями.

"Врятуйте Україну": італійський футболіст на ЧС-2022 влаштував акцію протесту під час матчу Португалія – Уругвай. "Зазомбована ФІФА нічого не бачить і не чує": у вболівальників на ЧС-2022 відібрали особливий прапор України.

Україна

СК Дніпро-1 зазнав першої поразки в сезоні УПЛ, а Кривбас оформив камбек після голу Довбика. Рух у меншості завдяки пенальті оформив камбек з Олександрією. Цей брутальний матч завершився бійкою, дісталось навіть Кучуку.

Генсека УАФ взяли під арешт прямо у залі суду, а сьогодні черга Павелка.

Світ

У Ювентусі революція – рада директорів з Аньєллі та Недведом йдуть у відставку. Представник Мессі прокоментував чутки про переїзд аргентинця в МЛС. Відбулося жеребкування Кубка Англії – Віталій Миколенко зіграє з Манчестер Юнайтед, а Челсі зустрінеться з Манчестер Сіті.