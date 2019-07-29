Головні новини футболу 28 липня: Динамо виграло Суперкубок України, Зоря перемогою відкрила новий сезон УПЛ

"Футбол 24" презентує головні новини футболу за 28 липня.

Суперкубок України

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України. "Гірники" більшу частину ігрового часу володіли ініціативою, але під завісу зустрічі двічі пропустили. Героями стали автори голів Микита Бурда та Денис Гармаш – асистував обом Карлос Де Пена.

Олександр Хацкевич виграв другий трофей у сотому матчі на чолі Динамо. Наставник "біло-синіх" без особливих емоцій проаналізував перемогу. Луїш Каштру, який сьогодні офіційно дебютував на чолі Шахтаря, заявив, що мета "гірників" – виграти чемпіонат.

Україна й українці

Стартувала Прем'єр-ліга – в дебютному матчі Зоря мінімально здолала Ворсклу. Гра була активною та цікавою, команди подарували задоволення. Єдиний гол у зустрічі забив Богдан Лєднєв – цей м'яч став першим у новому сезоні УПЛ. Легендарний захисник Дніпра та Металіста підписав контракт з СК Дніпро-1.

Роман Яремчук та ігор Пластун не допомогли Генту втримати перемогу в першому турі чемпіонату Бельгії. Чемпіон світу U-20 Данило Сікан зацікавив клуб з Нідерландів. Фанат Альбасете отримав футболку Романа Зозулі, запропонувавши українцеві дивний обмін.

Світ

Гарет Бейл прибув у Китай для підписання контракту з місцевим клубом, але в останній момент трансфер зірвався. За інформацією преси, зірковий вінгер Реала відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються. Водночас Барселона готує ще 4 гучні трансфери: на радарі перебувають два гравці, стільки ж – на вихід.

Наполі сенсаційно принизив Ліверпуль у спарингу – у ворота чинного володаря Кубка чемпіонів влетіло 3 голи. Ліон несподівано обіграв Арсенал і став володарем Emirates Cup.