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ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 28 липня: Динамо виграло Суперкубок України, Зоря перемогою відкрила новий сезон УПЛ

07:00 271 Читать на русском
Головні новини футболу 28 липня: Динамо виграло Суперкубок України, Зоря перемогою відкрила новий сезон УПЛ
Головні новини футболу 28 липня

"Футбол 24" презентує головні новини футболу за 28 липня.

Суперкубок України

Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України. "Гірники" більшу частину ігрового часу володіли ініціативою, але під завісу зустрічі двічі пропустили. Героями стали автори голів Микита Бурда та Денис Гармаш – асистував обом Карлос Де Пена.

Олександр Хацкевич виграв другий трофей у сотому матчі на чолі Динамо. Наставник "біло-синіх" без особливих емоцій проаналізував перемогу. Луїш Каштру, який сьогодні офіційно дебютував на чолі Шахтаря, заявив, що мета "гірників" – виграти чемпіонат.

Україна й українці

Стартувала Прем'єр-ліга – в дебютному матчі Зоря мінімально здолала Ворсклу. Гра була активною та цікавою, команди подарували задоволення. Єдиний гол у зустрічі забив Богдан Лєднєв – цей м'яч став першим у новому сезоні УПЛ. Легендарний захисник Дніпра та Металіста підписав контракт з СК Дніпро-1.

Роман Яремчук та ігор Пластун не допомогли Генту втримати перемогу в першому турі чемпіонату Бельгії. Чемпіон світу U-20 Данило Сікан зацікавив клуб з Нідерландів. Фанат Альбасете отримав футболку Романа Зозулі, запропонувавши українцеві дивний обмін.

Світ

Гарет Бейл прибув у Китай для підписання контракту з місцевим клубом, але в останній момент трансфер зірвався. За інформацією преси, зірковий вінгер Реала відмовився від переїзду в Китай через протест сім'ї.

"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються. Водночас Барселона готує ще 4 гучні трансфери: на радарі перебувають два гравці, стільки ж – на вихід.

Наполі сенсаційно принизив Ліверпуль у спарингу – у ворота чинного володаря Кубка чемпіонів влетіло 3 голи. Ліон несподівано обіграв Арсенал і став володарем Emirates Cup.

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