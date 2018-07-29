Головні новини футболу 28 липня: Динамо та Олександрія вирвалися в лідери УПЛ, Лунін їде з Реалом в турне

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 липня.

УПЛ

У стартовому матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія вирвала перемогу в Зорі. Після поєдинку керманич луганців Юрій Вернидуб привітав Олександрію з перемогою, а тренер господарів Володимир Шаран заявив, що не очікував старту з двох перемог. Дивіться відео гола і огляд матчу.

В іншому матчі дня Динамо на виїзді переграло Львів. Єдиний гол у доданий арбітром час забив вихованець "містян" Назарій Русин – дивіться відео забитого м'яча та огляд зустрічі. Коуч "біло-синіх" Олександр Хацкевич сказав, що має тільки одну претензію – щодо реалізації моментів. Натомість керманич Львова Жилмар назвав Динамо дуже сильною командою, а своїм хлопцям готовий аплодувати.

Українці за кордоном

Хавбек Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Хема на матч проти Іпсвіча. Українець відіграв 64 хвилини у поєдинку та взяв участь у гольовій атаці "молотків". Легендарний оборонець Динамо, який грав в Англії, Сергій Балтача оцінив перспективи Ярмоленка в АПЛ.

Оборонець Євген Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт у чемпіонаті Бельгії. Ще один українець – Роман Безус – провів весь матч за Сент-Трюйден.

Кіпер Андрій Лунін полетів у Штати на тренувальний збір – Реал оголосив заявку. Юна надія, 8-річний Калашніков з академії Барселони заявив, що хоче грати за Україну.

Трансфери

Київське Динамо не може позбутись свого найбільш високооплачуваного гравця – трансфер Дерліса Гонсалеса знову зірвався.

Мадридський Реал відмовився від ідеї підписати Азара. Таке рішення прийняв штаб мадридців, оскільки Челсі вимагає 200 млн фунтів за бельгійця.

Продовжує пошуки клубу Бернард: агенти бразильця ведуть перемовини з Міланом. Крім цього, Бернард може стати в Монако заміною Лемару, який перейшов до Атлетіко.