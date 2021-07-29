Головні новини футболу 28 липня: Динамо підписало ще одного форварда, успіхи українців у Лізі чемпіонів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 липня.
Україна
Владислав Кулач офіційно став гравцем Динамо. Найкращий бомбардир попередньої УПЛ тривалий час був на перегляді в київському клубі та зумів переконати Мірчу Луческу у своїй кваліфікації. Динамо знову відпустило Владислава Дубінчака в СК Дніпро-1.
Альянс оголосив про зняття з чемпіонату України та розформування команди. "Знімаємося з Першої ліги і ліквідуємо всі свої футбольні проекти": президент клубу не планує повертатися у футбол. Президент ПФЛ розповів про зміни у Першій лізі після зняття Альянса.
Наші за кордоном
Відбулися чергові матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Юрій Вернидуб оформив камбек і йде далі, драматичний успіх Ігоря Пластуна, а етнічний українець Ерік Святченко у важкій дуелі вибив Селтік. Визначилися всі пари 3-го раунду кваліфікації ЛЧ – українці отримали потужних суперників.
"Зірвати джек-пот": Роман Яремчук має покинути Гент цього літа, але ціна питання затягує трансфер у топ-чемпіонат. Владлен Юрченко не вразив Легію – польський клуб відхилив кандидатуру українця. Андрій Ярмоленко завершив відпустку після Євро і вже тренується з Вест Хемом.
Футбольна Олімпіада
На Олімпіаді Бразилія тріумфувала в групі, Німеччина сенсаційно вилетіла, Іспанія вибила Аргентину, друг Луніна прибив Францію, а гравець з УПЛ заробив вилучення. Визначилися всі пари 1/4 фіналу футбольного турніру.