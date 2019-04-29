Головні новини футболу 28 квітня: епічні перемоги Шахтаря та Динамо, Зінченко з Ман Сіті наблизився до чемпіонства АПЛ

Зінченко з Манчестер Сіті наблизився до чемпіонства АПЛ / Фото ФК Манчестер Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 квітня.

Європа

Барселона продовжує святкувати дострокове чемпіонство в іспанській першості, оновлюючи рекорди клубу, а також особисті досягнення свого лідера Ліонеля Мессі.

Не вщухає галас і навколо фіаско ПСЖ в Кубку Франції, Неймар втрапив у черговий скандал. Арсен Венгер може очолити гранд Ліги 1.

В чемпіонаті Англії Арсенал сенсаційно поступився Лестеру. В центральному матчі АПЛ Манчестер Юнайтед та Челсі видали справжній трилер.

Визначилась друга команда Чемпіоншипу, яка завоювала путівку в АПЛ на наступний сезон.

Європейські топ-чемпіонати не перестають вражати сенсаціями. Баварія розписала нічию з Нюрбергом, ледь не програвши в кінцівці поєдинку. В Іспанії Реал зазнав поразки від аутсайдера чемпіонату. Долю мадридців повторили Севілья та Валенсія.

Україна

Шахтар мінімально переграв Маріуполь в матчі з вилученням та двома пенальті. Динамо, в свою чергу, вирішило не поступатись Шахтарю в епічності, та видало багатий на події матч із Львовом. Наставник киян Олександр Хацкевич різко прокоментував суддівство поєдинку.

Зоря впевнено обіграла Олександрію, залишивши інтригу в боротьбі за бронзу УПЛ.

Українці за кордоном

Оборонець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вкотре провів хороший матч за Манчестер Сіті, допомігши своїй команді наблизитись до тріумфу в АПЛ.

В Угорщині гучно відсвяткували перемогу Ференцвароша на чолі із Сергієм Ребровим у місцевому чемпіонаті.

Артем Кравець та Олександр Кучер провели весь поєдинок за Кайсеріспор в чемпіонаті Туреччини.