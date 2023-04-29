Україна

Стартував 23-й тур УПЛ. Шахтар здолав Колос, програвши перший тайм, але знявши всі питання по перерві. Верес обіграв Львів у матчі з 5-ма голами, перервавши рекордну серію без перемог.

Динамо в більшості переграло Металіст – аномальні герої рятують дебют Шовковського з неоднозначним суддівством. Після гри виконувач обов'язків головного тренера знайшов слабке місце у грі Динамо.

Сергій Ребров сформував шорт-лист своїх асистентів у тренерському штабі збірної України – серед них легенди.

Наші за кордоном

Владислав Кочергін ефектним голом долучився до розгрому. Команда українця перебуває за крок від чемпіонства Польщі та може оформити титул вже в наступному турі.

Ребров і Ярмоленко програли Кубок президента ОАЕ. Вінгер збірної України доклався до голів у свої та чужі ворота, але все вирішила серія пенальті, у якій пробили 28 ударів. Аль-Айн не реалізував два пенальті та віддав трофей супернику.

Едуард Соболь став одним із найкращих, але Страсбур поступився Ліону – сантиметри зірвали шедевр.

Інші головні події

Барселона дізналась попередній вердикт УЄФА щодо можливої дискваліфікації з ЛЧ.

Кріштіану Роналду перервав "суху" серію, налякав суперника і привів Аль-Наср до розгромної перемоги.

Борусія сенсаційно втратила очки – Дортмунд знову облажався, Баварія може поховати чемпіонську інтригу.