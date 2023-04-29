Головні новини футболу 28 квітня: Динамо виграло перший матч із Шовковським, Ярмоленко і Ребров програли фінал
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 28 квітня.
Україна
Стартував 23-й тур УПЛ. Шахтар здолав Колос, програвши перший тайм, але знявши всі питання по перерві. Верес обіграв Львів у матчі з 5-ма голами, перервавши рекордну серію без перемог.
Динамо в більшості переграло Металіст – аномальні герої рятують дебют Шовковського з неоднозначним суддівством. Після гри виконувач обов'язків головного тренера знайшов слабке місце у грі Динамо.
Сергій Ребров сформував шорт-лист своїх асистентів у тренерському штабі збірної України – серед них легенди.
Наші за кордоном
Владислав Кочергін ефектним голом долучився до розгрому. Команда українця перебуває за крок від чемпіонства Польщі та може оформити титул вже в наступному турі.
Ребров і Ярмоленко програли Кубок президента ОАЕ. Вінгер збірної України доклався до голів у свої та чужі ворота, але все вирішила серія пенальті, у якій пробили 28 ударів. Аль-Айн не реалізував два пенальті та віддав трофей супернику.
Едуард Соболь став одним із найкращих, але Страсбур поступився Ліону – сантиметри зірвали шедевр.
Інші головні події
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