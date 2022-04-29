Єврокубки

Відбулися перші півфінали Ліги Європи та Ліги конференцій. Айнтрахт дивом обіграв Вест Хем у ЛЄ – команда Ярмоленка заслужила значно більшого. РБ Лейпциг на останніх хвилинах вирвав перемогу у Рейнджерс. У ЛК Лестер розписав нічию з Ромою, а Фейєнорд перестріляв Марсель у битві з п'ятьма голами.

Україна

Динамо втратило перемогу над Динамо Загреб у благодійному матчі. Ванат забив 4 голи за менш ніж 48 годин, а Довбик знову проявив себе. Шахтар планує провести поєдинок з Манчестер Сіті. Андрій Павелко повідомив, що деякі українські клуби можуть припинити існування.

Коноплянка разом з Зозулею та гравцями Динамо допомагає українській армії. Шахтар розглядає польський стадіон для домашніх ігор у Лізі чемпіонів. Миколенко повідомив про компанію, яка наживається на армії.

Світ

МЮ вистраждав нічию з Челсі – Роналду приніс очко, хоча все мало завершитися побиттям імені Джеймса. Ральф Рангнік знайшов нову роботу – він очолить збірну Австрії. Юрген Клопп продовжив контракт із Ліверпулем. З'явилася інформація, що помер Міно Райола, однак чутки швидко спростували, навіть сам агент написав "з того світу".