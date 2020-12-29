Головні новини футболу 28 грудня: Ярмоленка та інших зірок збірної України чекають великі зміни, трансфери УПЛ, дива АПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест топ-новин за 28 грудня 2019 року. Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Андрій Лунін, Карло Анчелотті та СК Дніпро-1 серед хедлайнерів дня.

Збірна України та наші легіонери

Ярмоленко отримає нового наставника у Вест Хемі. Радше за все ним стане екс-тренер Манчестер Юнайтед Девід Мойєс. Мануель Пеллегріні повторив антирекордну серію домашніх поразок в АПЛ (4), і цього колишньому коучу Ман Сіті не пробачили.

Андрій Лунін може перейти в СК Дніпро-1. Молодіжний чемпіон світу належить Реалу, але практично не грає за Вальядолід в оренді, тому перебуває у пошуках ігрової практики. Страж воріт збірної України, крім варіантів з Сегундою, отримав опцію повернення у перше місто, в якому по-справжньому засвітився.

Манчестер Сіті готовий продати 3-х гравців влітку 2020 року – головний конкурент Зінченка в зоні ризику. Взимку Гвардіола навряд чи проведе кадрову революцію, та дуже імовірно, що буде чимало цікавих трансферів в обох напрямках через півроку.

Гол Кравця не допоміг Кайсеріспору врятуватися від погрому проти команди, за яку екс-зірка Металіста віддав 2 асисти. Інший екс-форвард збірної України Селезньов забив гол у другому матчі поспіль і переміг вперше за 4 тури – жертвою українця став лідер чемпіонату. До зустрічі в Суперлізі з нового сезону?

АПЛ все ще може дивувати

МЮ переміг на виїзді, Моурінью уникнув повної ганьби на полі останньої команди чемпіонату Англії. Його Тоттенхем постраждав у 20-му турі АПЛ, а курйозний автогол екс-захисника ПСЖ шокував не одного вболівальника "шпор".

Тим часом Анчелотті тягне Евертон в Європу. Клуб, що не так давно був ближчим до зони вильоту, виграв 2 матчі поспіль з італійським наставником, якого звільнили з Наполі через затяжну серію без перемог.

Не можна пройти повз новий тріумф Уотфорда. Ще кілька тижнів тому здавалося, що "шершні" будуть головним аутсайдером сезону з доробком у 9 очок за 17 турів. А ось за 3 матчі після цього передостання команда сезону набрала більше балів, ніж Манчестер Сіті та Юнайтед, Лестер, Арсенал, Тоттенхем, Челсі та ще 9 клубів. Найслабша атака АПЛ вчинила розгром Астон Віллі. Діні та Сарр забили 5 з останніх 6 голів і просто сяють з приходом Найджела Пірсона.

Трансферний бум в УПЛ

Хобленко став гравцем СК Дніпро-1. Вихованець київського Динамо виграв чемпіонат Білорусі з однойменним брестським клубом, а тепер повертається в український футбол.

Середняк УПЛ проводить інтенсивну трансферну кампанію. СК Дніпро-1 підписав і Сватка з хорватського Хайдука. До слова, Олександр, як і Лунін, якого сватають туди ж, починав з Дніпра, а потім пограв за Зорю та в закордонних лігах.

У тій же Хорватії знайшло підсилення атаки Динамо. Найкращий бомбардир тамтешнього чемпіонату мав би вирішити проблеми, які виникли через ситуацію з допінг-тестом лідера снайперів киян Бєсєдіна, а також непрості часи легіонерів Соля та Жерсона. Маріч, який дебютував за національну збірну Хорватії та відзначається ось уже 7 матчів поспіль (8 голів плюс 3 асисти за 6 тижнів), видається цікавим кандидатом.