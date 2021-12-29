Україна

Донецький Шахтар таємно продовжив контракт з Хочолавою. Натомість переговори між Динамо та Байєром щодо трансферу Драговіча наразі заморожені.

Сергій Стороженко покинув Металіст 1925 – у керівництві клубу з'явився колишній гравець Шахтаря. Екс-керманич Карпат Роман Санжар окреслив умови для свого повернення до тренерської роботи.

АПЛ

Матч Евертон – Манчестер Сіті скасували через спалах коронавірусу в команді Гвардіоли. Манкуніанський клуб розкрив імена двох інфікованих.

Лондонський Челсі не зміг переграти Астон Віллу, а Лестер розписав нічию з Крістал Пелас і повернувся на 2-ге місце в таблиці. Челсі – Астон Вілла – 1:1 – відео голів та огляд битви за топ-4.

Інші топ-події

Італійська Рома спробує підписати Яремчука – трансферу форварда збірної України перешкоджають певні труднощі. Крім того, він отримав покарання за брутальний фол під час "дуелі українців" у Бельгії.

Ганс-Дітер Флік став людиною року за версією Kicker. Тим часом Мессі обійшов Роналду в топ-100 гравців року, але обоє програли.