Україна

Костянтина Жеваго затримали у Франції на гірськолижному курорті. Україна готує екстрадицію почесного президента Ворскли.

Україна матиме новий професіональний клуб. Відомий бренд вже розпочав набір гравців, а старт у Другій лізі запланований вже у наступному сезоні.

Під Бахмутом загинув тренер-реабілітолог, який співпрацював з Динамо. Список жертв на фронті поповнив і вихованець Карпат.

Технічна поразка в чемпіонаті України. Дискваліфікований гравець виходив на поле і забив переможний гол.

Трансфери

Челсі офіційно підписав сенсаційного бомбардира з Норвегії – перший зимовий трансфер клубу.

Ліверпуль завершив трансфер Коді Гакпо з ПСВ. Нападник збірної Нідерландів вже пройшов медогляд і підписав контракт

Трансфер Маліновського: Аталанта поставила важливу умову Тоттенхему й решті покупців. Можливо, саме через це один із претендентів на українця вже відмовився від його підписання.

Світ

Манчестер Сіті переміг Лідс і повернувся на другу позицію АПЛ. Ерлінг Холанд зробив дубль, встановив рекорд і перевершив Ліонеля Мессі.

ПСЖ ледь не зганьбився з аутсайдером Ліги 1 – Неймар був вилучений за симуляцію, капітан забив своїм і чужим, Мбаппе приніс перемогу над останніх секундах.