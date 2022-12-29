Динамо готове прощатися з цілою командою гравців. Ліверпуль і Тоттенхем дивом втрачають очки в чемпіонаті Англії. "Футбол 24" представляє дайджест головних новин 28 грудня 2021 року.

Динамо

Київський клуб готовий до кардинальних рішень. Луческу запропонував Динамо Бухарест 12 футболістів чинного чемпіона України. Це підтвердив головний тренер румунської команди, екс-захисник донецького Шахтаря Стойкан.

Динамо назвало найкращого гравця 2021 року. За переможця Шапаренка проголосували 35% фанатів киян. Повне домінування українських виконавців у топ-3.

Динамо виявилось не тим – зірка Бока Хуніорс обрав Москву, а не Київ. Схоже, завершилася трансферна епопея з колумбійським легіонером, якого оцінили у кільканадцять мільйонів євро.

Україна

Визначилась четвірка претендентів на звання найкращого гравця року в УПЛ. Уперше з 2014-го без представників Шахтаря. У квартеті обраних лише один футболіст представляє не Динамо Київ.

Шевченко заразився коронавірусом. Проблеми Дженоа на цьому не завершились, вилетів ще й досвідчений капітан. Екс-тренер збірної України почувається добре і хворіє без симптомів. Тим часом уже взимку команду Шевченка можуть підсилити кат Манчестер Юнайтед, форвард з Росії і ще два виконавці.

"У нас мало таких футболістів": Маркевич вибрав найкращого молодого гравця України. Знаменитий наставник пояснив, чому вважає футболіста Шахтаря особливим. Водночас Мудрик відреагував на пропозицію з АПЛ. "Рішення про перехід ухвалює лише одна людина", – скромно відзначив молодий українець.

Інгулець підписав екс-півзахисника Дніпра. Початок серії "божевільного підсилення", яке анонсував Олександр Поворознюк?

"У Тайсона були капризи маленької дитини". В ексклюзивному інтерв'ю для "Футбол 24" екс-капітан Карпат розповів про переїзд до США, зламаний ніс Іщенка і Димінського у роздягальні.

Світ

Тоттенхем не зміг переграти Саутгемптон, Вест Хем без Ярмоленка розгромив Уотфорд, а Крістал Пелас легко переміг Норвіч. В Англії почався шалений тур. Команда лідера збірної України випередила підопічних Конте в перегонах поблизу зони ЛЧ. Італійський тренер став першим в історії, хто не програв жодного з 7 дебютних матчів на чолі Тоттенхема в АПЛ. "Шпори" втратили купу моментів, рахунок цілком міг бути розгромним.

Аналогічно спіткнувся і віце-лідер Прем'єр-ліги. Лестер втримав сенсаційну перемогу над Ліверпулем. Мерсисайдці відпустили Манчестер Сіті у відрив. Салах лише вдруге в історії своїх виступів на англійських полях схибив з пенальті. Команда Клоппа, як і Тоттенхем, награла майже на 3 очікувані голи, але суперник реалізував свій мінімум.

Роналду хоче перейти в Барселону і зніматиме будинок Мессі – жорстокий розіграш каталонської преси на іспанський День дурня розбурхав серця багатьох вболівальників.

Ферран Торрес офіційно перейшов у Барселону з Манчестер Сіті. Перший гучний трансфер Хаві. Суму відступних встановили на рівні мільярда євро.