toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АНГЛІЯ - БЕЛЬГІЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - ПОЛЬЩА Новини ЧС 2018

Головні новини футболу 28 червня: Стали відомі всі пари 1/8 ЧС-2018, Реал зменшив клаусулу Роналду у 10 разів

07:00 6 Читать на русском
Головні новини футболу 28 червня: Стали відомі всі пари 1/8 ЧС-2018, Реал зменшив клаусулу Роналду у 10 разів
Головні новини футболу 28 червня: Стали відомі всі пари 1/8 ЧС-2018, Реал зменшив клаусулу Роналду в 10 разів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 червня.

ЧС-2018

Завершились останні матчі групового етапу чемпіонату світу-2018. Польща мінімально обіграла Японію, проте команда з Піднебесної вийшла в 1/8 фіналу Мундіалю. Натомість Сенегал зазнав мінімальної поразки від Колумбії та покидає турнір через більшу кількість жовтих карток, аніж в команди Японії. Вперше за 32 роки жодна команда з Африки не пробилася у раунд плей-офф чемпіонату світу.

Бельгія завдяки видовищному голу Янузая здобула перемогу над Англією, а Туніс вирвав перемогу у матчі з Панамою. До речі, нападник Тунісу Бен-Юссеф забив 2500-й гол в історії чемпіонатів світу.

Отже, після стадії групового етапу стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Україна

Динамо цікавиться захисником Сан-Паулу Таваресом, а Бешикташ готовий віддати киянам голкіпера Дениса Бойка безкоштовно. Екс-хавбек Карпат Павло Ксьондз покинув польську Сандецію та перебуває у пошуках нового клубу, а екс-голкіпер Шахтаря Антон Каніболоцький попрощався з Карабахом. НАБУ підозрює братів Суркісів у махінаціях на сотні мільйонів гривень у енергетичній сфері, розслідування триває.

Інші новини

Реал зменшив клаусулу за Кріштіану Роналду у 10 разів, мадридський клуб готовий відпустити володаря 5-ти "Золотих м'ячів" всього за 120 млн євро. Зірковий нападник Вейн Руні продовжить кар'єру в МЛС, футболіст підписав контракт з ДС Юнайтед. Хорватський півзахисник Ален Халіловіч успішно пройшов медогляд у Мілані і невдовзі підпише контракт з "россонері".

Теги
Дайджест Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
15
год
:
45
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук