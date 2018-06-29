Головні новини футболу 28 червня: Стали відомі всі пари 1/8 ЧС-2018, Реал зменшив клаусулу Роналду у 10 разів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 28 червня.
ЧС-2018
Завершились останні матчі групового етапу чемпіонату світу-2018. Польща мінімально обіграла Японію, проте команда з Піднебесної вийшла в 1/8 фіналу Мундіалю. Натомість Сенегал зазнав мінімальної поразки від Колумбії та покидає турнір через більшу кількість жовтих карток, аніж в команди Японії. Вперше за 32 роки жодна команда з Африки не пробилася у раунд плей-офф чемпіонату світу.
Бельгія завдяки видовищному голу Янузая здобула перемогу над Англією, а Туніс вирвав перемогу у матчі з Панамою. До речі, нападник Тунісу Бен-Юссеф забив 2500-й гол в історії чемпіонатів світу.
Отже, після стадії групового етапу стали відомі всі пари 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.
Україна
Динамо цікавиться захисником Сан-Паулу Таваресом, а Бешикташ готовий віддати киянам голкіпера Дениса Бойка безкоштовно. Екс-хавбек Карпат Павло Ксьондз покинув польську Сандецію та перебуває у пошуках нового клубу, а екс-голкіпер Шахтаря Антон Каніболоцький попрощався з Карабахом. НАБУ підозрює братів Суркісів у махінаціях на сотні мільйонів гривень у енергетичній сфері, розслідування триває.
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