Євро-2020

Чемпіонат Європи подарував фантастичний день з двома неймовірними матчами. Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, оформивши камбек і здобувши перемогу в серії пенальті. Кіліан Мбаппе став антигероєм "лотереї". Визначилася третя пара 1/4 фіналу турніру.

Збірна Нідерландів готова звільнити Франка Де Бура після сенсаційного вильоту з Євро-2020. У Роналду викрали чемпіонський автобус: португальці займаються окозамилюванням, а Італія потирає руки.

Збірна України

Головна команда країни вирушила у Глазго на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Цей поєдинок стане першим для України в плей-офф європейських першостей. Олександр Зубков не зіграє проти скандинавів.

Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції відповів на ключові питання перед матчем і заступився за своїх гравців. Олександр Зінченко озвучив рецепт виходу у чвертьфінал Євро. Тарас Степаненко закликав шотландців підтримати нашу команду.

Україна та українці

Роман Яремчук зацікавив Арсенал. Віктор Коваленко розкрив подробиці своїх заробітків в Аталанті – Шахтар платив значно менше.

Динамо оголосило список гравців на перший збір – Луческу взяв найкращого бомбардира УПЛ і ще одного потенційного новачка.