Головні новини футболу 28 червня: божевілля на Євро-2020 з сенсацією, збірна України прибула на історичний матч
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 червня.
Євро-2020
Чемпіонат Європи подарував фантастичний день з двома неймовірними матчами. Іспанія кумедно дала фору, але перестріляла Хорватію в пекельній битві з 8 голами та вийшла у чвертьфінал.
Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, оформивши камбек і здобувши перемогу в серії пенальті. Кіліан Мбаппе став антигероєм "лотереї". Визначилася третя пара 1/4 фіналу турніру.
Збірна Нідерландів готова звільнити Франка Де Бура після сенсаційного вильоту з Євро-2020. У Роналду викрали чемпіонський автобус: португальці займаються окозамилюванням, а Італія потирає руки.
Збірна України
Головна команда країни вирушила у Глазго на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Цей поєдинок стане першим для України в плей-офф європейських першостей. Олександр Зубков не зіграє проти скандинавів.
Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції відповів на ключові питання перед матчем і заступився за своїх гравців. Олександр Зінченко озвучив рецепт виходу у чвертьфінал Євро. Тарас Степаненко закликав шотландців підтримати нашу команду.
Україна та українці
Роман Яремчук зацікавив Арсенал. Віктор Коваленко розкрив подробиці своїх заробітків в Аталанті – Шахтар платив значно менше.
Динамо оголосило список гравців на перший збір – Луческу взяв найкращого бомбардира УПЛ і ще одного потенційного новачка.