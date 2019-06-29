Головні новини футболу 28 червня: Аргентина та Бразилія зустрінуться в 1/2 фіналу Копа Амеріка, дискваліфікація Мілана

Бразилія чекає на Аргентину в 1/2 Копа Амеріка-2019

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 28 червня.

Україна

Динамо програло Поліссю в контрольному матчі. У складі киян на поле вийшов потенційний новачок Матар Дійє – сенегальський форвард, який належить Олімпіку. У другому таймі на полі з'явився ще один гравець на перегляді, який представляє словацький клуб.

Натомість Олександрія у контрольному матчі обіграла Андерлехт.

Трансфери

Екс-капітан МЮ Антоніо Валенсія повернувся на батьківщину.

Шахтар віддав Валерія Бондаренка у оренду Віторії Гімараєш, а Олімпік попрощався з Олексієм Гаєм, який вирішив покинути клуб. Чемпіон світу Юхим Конопля став гравцем Десни.

Реал планує підписати зірку Євро-2019 – трансфер може вплинути на перспективи Андрія Луніна. Барселона не відстає – каталонці практично узгодили перехід Антуана Грізманна.

Перехід Руслана Маліновського з Генка в Серію А опинився під загрозою зриву. Роман Зозуля також може залишитись в Альбасете.

Інші головні події

Визначилась перша півфінальна пара Копа Амеріка-2019 – Бразилія зіграє з Аргентиною. Господарі турніру лише в серії пенальті здолали Парагвай після фатального промаху динамівця Дерліса Гонсалеса, а Ліонель Мессі та компанія обіграли Венесуелу.

Мілан дискваліфікований з єврокубків на сезон 2019/20. Відповідне рішення ухвалив CAS. Місце "россонері" в груповому турнірі Ліги Європи займе Рома Паулу Фонсеки, а Торіно стартуватиме у кваліфікації.