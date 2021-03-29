Україна – Фінляндія

Збірна України втратила перемогу над Фінляндією в другому турі відбору на ЧС-2022. "Синьо-жовті" забили першими наприкінці гри, але не втримали перевагу. Помилка в захисті призвела до червоної картки для Віталія Миколенка і пенальті. Бущан не врятував, як наслідок, 1:1 – відео голів та огляд матчу.

Тепер у нашої національної команди два очки після двох турів і третє місце у групі D. Однак, Андрій Шевченко похвалив футболістів та назвав головний недолік у грі.

Відбір на ЧС-2022

Завершився другий тур кваліфікації на Мундіаль у Катарі. У нашій групі Франція обіграла Казахстан, здобувши першу перемогу у відборі – Кіліан Мбаппе не забив пенальті, а уродженець України відзначився автоголом.

Іспанія дотиснула Грузію в компенсований час, Німеччина та Англія очолили групи, чергові голи Лєвандовскі. Розгром дня був зафіксований у Данії, де місцева збірна познущалася з Молдови – 8:0.

Скандал з незарахованим голом Кріштіану Роналду у ворота Сербії. Португалець зняв капітанську пов'язку і достроково пішов з поля, а згодом пояснив мотиви свого вчинку. До слова, арбітр матчу перепросив за помилкове рішення, яке позбавило Португалію перемоги.

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