Україна

Динамо U-19 все ж зіграє в Юнацькій лізі УЄФА – затверджені дата і місце проведення. Збірна України U-19 дізналась дати матчів відбору на Євро-2022. Гравці збірної України можуть готуватись до матчу проти Шотландії з Металістом. Луческу запропонував об'єднати гравців Динамо та Шахтаря в одну команду.

Таврія-Сімферополь оголосила про припинення функціонування. Ракицький зіграв за Металіст, а команда перемогла турків.

Трансфери

Тете все ближчий до повернення у рідний клуб і навіть готовий грати без зарплати. Шахтар блокує від'їзд Майкона до Бразилії. Дві зірки Шахтаря можуть стати одноклубниками Ярмоленка, але "гірники" побоюються, що трансфер у Вест Хем здешевить гравців.

Війна

Абрамовича і членів української делегації перемовин із Росією намагалися отруїти. Власник Челсі тимчасово втратив зір. Володимир Зеленський просить не накладати нові санкції на російського олігарха через участь у переговорах з окупантами. Президент України передав ним у кремль записку.

Росія може покинути європейський футбол – агресори розглядають варіант членства в Азійській конфедерації. Легіонер Ворскли пригадав, як пішки покидав Україну – жадібність прикордонників та порятунок з Хорватії. Мілевський долучився до гуманітарної допомоги.