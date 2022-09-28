Збірна у Лізі націй

Україна не змогла піднятись у еліту Ліги націй. Національна збірна розписала нічию з Шотландією у вирішальному матчі, змарнувавши багато моментів. Через це збірна України буде в третьому кошику під час жеребкування відбору Євро-2024. Олександр Петраков нервово відреагував, плюнувши на пресконференції після матчу.

Успіх молодіжки

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро. Молодіжка взяла реванш у Словаччини – хет-трик Сікана влаштував розгром. Визначилися всі учасники турніру, на якому зіграє команда Руслана Ротаня. Головний тренер присвятив перемогу ЗСУ.

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Іспанія вирвала драматичну перемогу в Португалії і вийшла у плей-офф Ліги націй, а Швейцарія викинула Чехію з еліти. Холанд програв ключовий матч Сербії, а Шешко повторив ван Бастена.