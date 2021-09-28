Ліга чемпіонів

Динамо вирушило в Мюнхен, де у середу зіграє матч другого туру ЛЧ проти Баварії. Поєдинок пропустить Віталій Буяльський, який навіть не полетів з командою через проблеми зі здоров'ям.

Натомість Шахтар свій матч проти Інтера зіграє вже у вівторок. Міланський клуб вже прибув до Києва, а Роберто Де Дзербі та Сімоне Індзагі поспілкувалися з пресою. "Гірникам" не допоможуть одразу 5 гравців, серед яких – Євген Коноплянка. Вінгер досі заліковує пошкодження та тренується індивідуально.

Україна

Мірча Луческу погодився продовжити контракт із Динамо. Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс. За його словами, нова угода розрахована до літа 2024 року.

Капітани Динамо і Шахтаря ледь не побилися під час матчу за Суперкубок – журналіст розповів про конфлікт.

Інгулець вирвав нічию в Чорноморця завдяки пенальті в останньому матчі 9-го туру УПЛ.

Артем Мілевський анонсував прощальний матч. Поєдинок запланований на наступний рік.

Чернігівська Десна розпочала повертати борги футболістам, які кілька місяців не отримували заробітну плату.

Світ

Руслан Маліновський оживив інтерес Інтера до своїх послуг. "Він найкращий у Серії А, такого не бачили роками": Італія шаленіє від українця, який проситься в АПЛ.

Роман Зозуля заробив пенальті та допоміг своїй команді здобути довгоочікувану перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Стала відома причина конфлікту Неймара та Кіліана Мбаппе – французькі ЗМІ з'ясували ситуацію в таборі ПСЖ.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду від "Футбол 24".