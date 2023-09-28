Динамо програло Оболоні та вилетіло з Кубка України / Динамо Київ

Україна

У середу, 27 вересня, відбулося кілька матчів 1/8 фіналу Кубка України. Минай вилетів від першолігової Вікторії, Чорноморець переграв Кривбас, а Полісся в серії пенальті здолало СК Дніпро-1, втративши лідера через жахливу травму. Але головна сенсація дня трапилася в Києві. Оболонь вибила Динамо з Кубка України другим складом – Луческу прорахувався, шалені емоції Ярмоленка і питання до судді.

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